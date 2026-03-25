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“Por tema de seguridad”: Dircabi confirma traslado de vehículos incautados a Marset hacia La Paz

Actualmente Dircabi tiene bajo custodia un total de 14 bienes inmuebles, entre los que se encuentran centros de recreación, quintas, viviendas y aeródromos. Asimismo, se contabilizan 14 vehículos, 11 avionetas y cinco fuselajes vinculados a la investigación.

Red Uno de Bolivia

25/03/2026 15:42

Vehículos vinculados a Marset ya fueron trasladados a La Paz, según Dircabi. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El director de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Héctor Montes, confirmó que los vehículos decomisados en el caso vinculado al presunto narcotraficante Sebastián Marset fueron trasladados a la ciudad de La Paz bajo estrictas medidas de seguridad.

“Los vehículos han sido trasladados, pero con métodos de seguridad que sigue la institución, en resguardo de los mismos”, informó la autoridad al ser consultada sobre el destino de estos bienes.

Montes detalló que actualmente Dircabi tiene bajo custodia un total de 14 bienes inmuebles, entre los que se encuentran centros de recreación, quintas, viviendas y aeródromos. Asimismo, se contabilizan 14 vehículos, 11 avionetas y cinco fuselajes vinculados a la investigación.

El director explicó que, en las próximas horas, se definirá el destino temporal de estos bienes, que podrían ser asignados mediante contrato, comodato o posesión a diferentes entidades del Estado o a la Policía, con el objetivo de garantizar su resguardo.

“Los vehículos y las avionetas son bienes depreciables, por lo que su asignación dependerá de una decisión superior del Ministerio de Gobierno, de acuerdo con las solicitudes o requerimientos que presenten las instituciones”, precisó Montes.

La autoridad reiteró que todas las acciones se realizan bajo protocolos de seguridad, con el fin de preservar el valor y la integridad de los bienes incautados mientras avanzan las investigaciones.

 

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