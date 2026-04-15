Felcn incauta encomienda con marihuana camuflada entre panes

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron el secuestro de una encomienda que contenía marihuana durante un operativo de control en el puesto de Locotal.

El hallazgo se produjo en el marco de la revisión de vehículos particulares, interdepartamentales y provinciales que circulan por esta ruta.

Hallazgo sospechoso

Durante la inspección, los agentes identificaron una caja de cartón sospechosa al interior de un vehículo que tenía como destino la localidad de Bulo Bulo.

Al proceder con la apertura del paquete, se evidenció un intento de ocultamiento de la sustancia.

Droga camuflada

Dentro de la caja, los efectivos encontraron ocho paquetes con una sustancia verduzca, los cuales estaban camuflados entre panes para evitar ser detectados.

Tras realizar la prueba de campo correspondiente, se confirmó que la sustancia dio resultado positivo para marihuana.

Investigación en curso

La Felcn inició las investigaciones para identificar a los responsables del envío y determinar el origen y destino final de la droga incautada.

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