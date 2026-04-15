TEMAS DE HOY:
Felcn avionetas Accidente de Tránstio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Felcn incauta encomienda con marihuana camuflada entre panes

Ocho paquetes con sustancia controlada fueron hallados en un vehículo con destino a Bulo Bulo

Juan Marcelo Gonzáles

15/04/2026 19:26

Foto: Marihuana camuflada en panes FELCN
Cochabamba

Escuchar esta nota

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron el secuestro de una encomienda que contenía marihuana durante un operativo de control en el puesto de Locotal.

El hallazgo se produjo en el marco de la revisión de vehículos particulares, interdepartamentales y provinciales que circulan por esta ruta.

Hallazgo sospechoso

Durante la inspección, los agentes identificaron una caja de cartón sospechosa al interior de un vehículo que tenía como destino la localidad de Bulo Bulo.

Al proceder con la apertura del paquete, se evidenció un intento de ocultamiento de la sustancia.

Droga camuflada

Dentro de la caja, los efectivos encontraron ocho paquetes con una sustancia verduzca, los cuales estaban camuflados entre panes para evitar ser detectados.

Tras realizar la prueba de campo correspondiente, se confirmó que la sustancia dio resultado positivo para marihuana.

Investigación en curso

La Felcn inició las investigaciones para identificar a los responsables del envío y determinar el origen y destino final de la droga incautada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD