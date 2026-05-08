Golpe al narcotráfico: Felcn frena transporte de droga y aprehende a nueve personas en operativos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Cochabamba ejecutó tres operativos entre el 3 y el 7 de mayo que permitieron frenar el transporte y la circulación de droga, además de la aprehensión de nueve personas y el secuestro de sustancias controladas, vehículos y material vinculado al narcotráfico.

El director departamental de la Felcn, Alexander Barrientos, informó que el primer operativo se realizó el 3 de mayo en el retén de Aguirre, donde se intervino un bus interdepartamental que se dirigía de Cochabamba hacia Santa Cruz. El conductor mostró nerviosismo y se negó a abrir uno de los compartimentos, lo que motivó la intervención policial.

En la revisión del vehículo se encontraron cinco bolsas de yute con 138 paquetes que contenían marihuana, con un peso total de 93.150 gramos. El conductor, de 38 años, fue aprehendido y su pareja arrestada. También se secuestró el bus y un celular.

Los resultados de los operativos antidrogas en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

El segundo operativo se desarrolló el 5 de mayo en el sector de Sipe Sipe, donde efectivos policiales sorprendieron a ocho personas, cinco adultos y tres menores, consumiendo bebidas alcohólicas en un inmueble. En el lugar se halló una bolsa con marihuana, con un peso de 1.050 gramos, que dio resultado positivo en la prueba de campo. Todos fueron aprehendidos.

El tercer operativo se realizó el 7 de mayo en la zona sur de Cochabamba, durante controles a encomiendas en empresas de transporte. Allí se detectaron 20 cajas con botellas que contenían hipoclorito de sodio (lavandina), sustancia que, según la Felcn, estaría vinculada a actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico.

En total, los operativos dejaron nueve personas aprehendidas, una arrestada, la incautación de un bus, marihuana, un celular y 240 litros de sustancia química. La afectación económica al narcotráfico supera los 192 mil dólares, según el reporte oficial.

Barrientos señaló que las investigaciones continúan para establecer la procedencia y el destino de las sustancias incautadas, en coordinación con el Ministerio Público.

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