Dos bolivianos fueron arrestados tras caída de avioneta con droga en Argentina

Una avioneta cargada con 442 kilos de cocaína fue interceptada en una pista clandestina ubicada en la zona rural de Vera, al norte de Santa Fe, durante un operativo ejecutado por la Policía Federal Argentina en coordinación con el Ministerio de Seguridad de ese país.

La aeronave, una Cessna 210, aterrizó en inmediaciones del establecimiento rural “Don Julio”, donde los investigadores ya realizaban tareas de vigilancia tras recibir información sobre posibles vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico.

Al momento del arribo, los efectivos aseguraron la zona y encontraron el cargamento de droga dentro de la avioneta.

Ocho detenidos y dos bolivianos implicados

Durante el operativo fueron arrestadas ocho personas, entre ellas el piloto y el copiloto, ambos de nacionalidad boliviana.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó el secuestro de la aeronave y destacó que el procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre autoridades de Argentina, Bolivia y la DEA de Estados Unidos.

Por su parte, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, coronel Franz Cabrera, informó que la avioneta portaba una matrícula argentina superpuesta sobre una placa boliviana, hecho que ahora forma parte de la investigación.

Investigación apunta a red internacional

Las autoridades argentinas sospechan que detrás del caso opera una organización narcocriminal dedicada al traslado aéreo de grandes cargamentos de droga mediante vuelos ilegales y pistas clandestinas.

La causa es impulsada por la PROCUNAR junto a la Policía Federal y se habría iniciado tras información proporcionada por la DEA.

Los investigadores buscan determinar el origen exacto de la cocaína, la ruta utilizada por la aeronave y la red de apoyo logístico en tierra que facilitó el aterrizaje y la posible distribución de la droga.

Vinculan el caso con alias “Pepa”

En medio de las pesquisas, las autoridades también revelaron que José Pedro Rojas, alias “Pepa”, asesinado en abril tras recibir 20 disparos, habría mantenido contacto con la organización vinculada a la pista clandestina donde fue interceptada la avioneta.

Ese dato abrió una nueva línea de investigación sobre posibles conexiones entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y hechos violentos registrados en la región.

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