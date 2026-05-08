El dólar referencial supera los Bs 10 en Bolivia y marca nueva alza este viernes

El dólar referencial en Bolivia registró una nueva subida este viernes 8 de mayo y superó los Bs 10 tanto para la compra como para la venta, según los datos publicados en la plataforma oficial del Banco Central de Bolivia (BCB).

De acuerdo con la actualización diaria del ente emisor, la moneda estadounidense se cotiza en Bs 10,10 para la compra y Bs 10,31 para la venta, reflejando un incremento respecto a la jornada anterior.

El jueves, la cotización oficial del dólar se encontraba en Bs 9,99 para la compra y Bs 10,20 para la venta, por lo que este viernes se evidenció una nueva alza en el tipo de cambio referencial.

La subida del dólar continúa generando atención en medio de la expectativa por el comportamiento del mercado cambiario en el país, donde la divisa estadounidense mantiene una tendencia elevada durante las últimas semanas.

Por otra parte, el dólar en el mercado paralelo también presentó a las 11:24, cifras altas este viernes. Según la plataforma “dolarboliviahoy”, la moneda estadounidense se ubica en Bs 10,04 tanto para la compra como para la venta.

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