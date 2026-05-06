Aprehenden a exgerente del BCB por presunta compra irregular de bonos

El ministerio Público ha emitido un mandamiento de aprehensión contra Rolando Jorge Olmos Alcalá, quien desempeñaba como gerente de entidades financieras del Banco Central de Bolivia durante la gestión del expresidente Luis Arce Catacora. Olmos Alcalá está siendo investigado por presuntamente estar involucrado en delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, específicamente relacionados con la compra presuntamente sobrepreciada de bonos soberanos.

Otros investigados

Según fuentes cercanas al caso, este mandamiento de aprehensión se emite en el marco de una investigación que involucra a altos funcionarios de la entidad y otros implicados en el presunto desvío de fondos. Este caso suma ahora un total de siete personas relacionadas con la presunta compra irregular de los bonos soberanos.

Investigación en curso

El caso continúa bajo investigación del ministerio Público, que en las próximas horas procederá con la audiencia de medidas cautelares para determinar las acciones legales a seguir. Se espera que en las próximas horas haya más pronunciamientos oficiales con respecto al desarrollo de este caso que ha llamado la atención debido a las implicaciones económicas y políticas que podría acarrear.

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