Cochabamba retoma la normalidad tras contundente paro de transporte; el sector aguarda diálogo con el Gobierno

Luego de una jornada de paralización total, la ciudad de Cochabamba y provincias recuperaron la transitabilidad al final de la tarde de este martes. El sector del autotransporte levantó los bloqueos que mantuvieron sitiado al departamento durante 24 horas, calificando la medida como un "éxito contundente".

Balance de una jornada de presión

Desde las primeras horas de la madrugada, el transporte federado instaló más de 200 puntos de bloqueo que afectaron tanto el centro de la ciudad como las carreteras hacia el occidente, oriente y los valles. Ramiro Astullas, dirigente de la Federación de Transporte, destacó la unidad del sector y el cumplimiento estricto de la medida.

"El paro ha sido contundente en todo el departamento. Hemos recibido reportes de todas las centrales y sindicatos en las provincias y carreteras. Estimamos más de 200 puntos de cierre", afirmó Astullas.

Retorno a la normalidad y flujo vehicular

A partir de las 17:00, los transportistas comenzaron a retirar las unidades que obstruían las principales vías. Cerca de las 18:00, la circulación vehicular retornó a la normalidad en puntos neurálgicos como la intersección de las avenidas Aroma y San Martín.

A esta hora de la noche, el servicio de transporte público hacia municipios vecinos como Quillacollo y Sacaba opera de manera regular, aunque se observa un tráfico menos denso de lo habitual para el horario nocturno. Los operadores de minibuses ya aguardan pasajeros en sus paradas tradicionales, restableciendo la conexión en el eje metropolitano.

Expectativa por la reunión en La Paz

A pesar de la tregua, la tensión no ha desaparecido. El sector transporte confirmó que asistirá a la reunión convocada por el Gobierno para este miércoles a las 08:00 en la Casa del Pueblo, en la ciudad de La Paz. En este encuentro participarán ejecutivos de diversas federaciones del país.

Las condiciones del sector son claras:

Cumplimiento total: Esperan que el pliego petitorio sea atendido a cabalidad.

Advertencia de radicalización: Si no se llega a un acuerdo satisfactorio, el sector no descarta escalar las medidas a un paro de 48 horas, seguido de uno de 72 horas, hasta llegar al paro indefinido.

"Tenemos la esperanza de que en la Casa del Pueblo se llegue a buenos términos, pero si no somos atendidos, el próximo paso será profundizar la presión", sentenció el dirigente Astullas. Por ahora, Cochabamba amanecerá este miércoles con el servicio normalizado, pero con la mirada puesta en los resultados que emanen de la sede de Gobierno.

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