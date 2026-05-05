Transporte público en La Paz vuelve a la normalidad tras anuncio de diálogo

El servicio de transporte público en la zona sur de La Paz se ha normalizado después de que los choferes decidieran levantar los bloqueos instalados como medida de presión, tras anunciar que acudirán al diálogo con el gobierno mañana a las 8:30 de la mañana.

En la calle 21 de Calacoto, uno de los puntos más afectados por los bloqueos. Los choferes decidieron cesar las protestas luego de que su dirigencia confirmara que asistirán al diálogo con el gobierno para abordar los temas de su pliego petitorio.

Transporte en Funcionamiento

A partir de las 3 de la tarde, minibuses y trufis comenzaron a circular nuevamente, permitiendo que el servicio de transporte público se restableciera en la zona sur. La circulación de los vehículos hacia el centro de la ciudad se reactivó con normalidad.

La dirigencia de los choferes, liderada por Lucio Gómez, reiteró su disposición para el diálogo, con la esperanza de que se aborden y resuelvan las demandas del sector.

Con el levantamiento de los bloqueos y la reactivación del transporte, la situación en la zona sur de La Paz vuelve a la calma, mientras se espera que el diálogo de mañana con el gobierno brinde una solución definitiva.

Mira la programación en Red Uno Play