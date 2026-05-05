El Concejo Municipal se suma a la defensa legal del mercado Mutualista

En una de sus primeras acciones tras la posesión de la nueva directiva, la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, junto a un bloque de concejales, presentó formalmente una solicitud de adhesión a la Acción Popular que busca proteger los terrenos del mercado Mutualista.

La solicitud fue radicada ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia. Con esta medida, el órgano deliberante busca intervenir activamente en el proceso judicial para evitar que estos predios pasen a manos de particulares y asegurar que permanezcan como dominio público.

Durante la presentación del documento, Nayar enfatizó el compromiso de la nueva gestión con la fiscalización y la protección de los activos de la ciudad.

"Buscamos precautelar este patrimonio cruceño. Este miércoles participaremos de la audiencia", sostuvo la concejal, confirmando que el cuerpo técnico y legal del Concejo estará presente en la cita judicial.

La presidenta del Concejo no solo se limitó al caso del Mutualista; también lanzó una advertencia sobre la situación patrimonial del municipio. Según la autoridad, existen indicios de que otros predios municipales se encuentran en una situación jurídica similar, bajo riesgo de ser transferidos o afectados por reclamos de terceros. Con este movimiento, el ente legislativo busca cerrar filas frente a posibles irregularidades en la administración de tierras, marcando un precedente en la vigilancia de los espacios de uso común en Santa Cruz.

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