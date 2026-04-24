El conflicto por los terrenos del mercado Mutualista suma un nuevo capítulo jurídico. Tras cumplirse el plazo para la presentación de requisitos técnicos, la defensa legal de la familia Crapuzzi anunció el retiro de la demanda de posesión y emisión hereditaria sobre los predios ubicados en el tercer anillo y la avenida Mutualista, aunque aclaró que esto no implica la pérdida de sus derechos propietarios.

El abogado Jerjes Justiniano, representante de Nelson Miguel Crapuzzi, explicó que la decisión responde a las "trabas administrativas" impuestas por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante el proceso. Según el jurista, la municipalidad exigió requisitos como el registro catastral y planos de uso de suelo que dificultaron la continuidad del trámite actual.

Derechos hereditarios vigentes

Justiniano fue enfático al desmentir versiones que sugerían que la familia había perdido su cualidad de heredera. "Se ha tergiversado la información. El hecho de retirar esta demanda no significa que el señor Nelson Miguel Crapuzzi haya perdido los derechos hereditarios que tiene sobre esos terrenos", sentenció el abogado.

El pronunciamiento de la defensa también apuntó hacia el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien recientemente calificó de "ilegales" las pretensiones de la familia sobre el mercado. Para Justiniano, estas declaraciones representan un incumplimiento de las funciones constitucionales de la máxima autoridad judicial.

"Sus declaraciones están totalmente fuera de lugar. Se ha parcializado con una de las partes y eso es inconstitucional. Más bien corresponde que él renuncie a su cargo", manifestó Justiniano, criticando que el magistrado se haya atribuido un rol de "defensa de intereses" en lugar de mantener la imparcialidad.

El mercado Mutualista es objeto de una prolongada disputa legal entre la alcaldía cruceña, los comerciantes y la familia Crapuzzi, quienes reclaman el derecho propietario de los terrenos tras el incendio que afectó al centro de abastecimiento en 2022. Con el retiro de esta demanda, se espera que la defensa plantee nuevas estrategias legales para validar sus títulos de propiedad en el marco de la sucesión hereditaria.

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