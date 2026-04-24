La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba presentó este viernes el programa “Nivelación para el Futuro”, una iniciativa orientada a fortalecer la formación de bachilleres del departamento y facilitar su acceso a la educación superior.

El plan beneficiará a 537 egresados de los últimos cuatro años, quienes participarán en un proceso de formación con una duración de cuatro meses. El programa prioriza el refuerzo en áreas clave como lenguaje y matemáticas, con el objetivo de mejorar las competencias académicas de los estudiantes

Para su ejecución, se han conformado 15 grupos de entre 35 y 36 participantes, que recibirán clases a cargo de facilitadores del programa PROFE, en distintos centros habilitados en el departamento.

Las clases presenciales se desarrollarán en la unidad educativa Carlos Villegas, en Colcapirhua, así como en las unidades educativas 8 de Mayo y Genoveva Ríos, ubicadas en el Distrito de la ciudad de Cochabamba 1. Además, de lunes a viernes se impartirán clases virtuales mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Las autoridades educativas destacaron que el programa es completamente gratuito, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación y acceso a estudios superiores para los jóvenes cochabambinos.

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