Escasez de diésel: Pumakatari podría restablecer servicio de forma parcial

El servicio de buses PumaKatari fue suspendido este viernes debido a la falta de diésel, en medio de la crisis de abastecimiento que afecta a distintos sectores en la ciudad de La Paz.

Según informó el director de Gobernabilidad de la Alcaldía, Gonzalo Barrientos, la paralización se produjo luego de que se agotaran las reservas de combustible, lo que obligó a detener completamente las operaciones desde primeras horas de la mañana.

“Se ha suspendido el servicio porque no hay combustible. Necesitamos al menos 30 buses con carga completa para operar en capacidad mínima en horario pico”, explicó la autoridad.

Durante la madrugada se logró abastecer a 18 unidades, pero aún faltan 12 buses para alcanzar el mínimo requerido. En ese contexto, la Alcaldía no descarta que el servicio pueda restablecerse parcialmente desde el mediodía, siempre que se complete el cupo necesario de diésel.

La situación, sin embargo, sigue siendo incierta. Desde el municipio advirtieron que incluso si se reanuda el servicio, este funcionaría de manera limitada, priorizando horarios de mayor demanda.

El problema también genera preocupación en otros servicios municipales. Aunque el recojo de basura continúa con normalidad por el momento, las autoridades alertaron que las reservas de combustible solo alcanzarían hasta mediados de la próxima semana, lo que obligaría a reducir frecuencias si no se regulariza el suministro.

La Alcaldía activó un plan de contingencia para optimizar el uso de diésel en servicios esenciales, como emergencias y limpieza urbana, mientras espera que el abastecimiento se normalice en los próximos días.

En ese marco, el municipio pidió comprensión a la población por las dificultades en la prestación de servicios y reiteró que la falta de combustible es un problema externo que afecta la operatividad diaria.

La crisis del diésel continúa impactando no solo al transporte público, sino también a la gestión urbana, evidenciando la dependencia directa de este insumo para el funcionamiento de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play