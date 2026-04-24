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Internacional

Saudí de 70 años se casa con una joven de 20; regala un Rolls-Royce y 5 kilos de oro

A pesar de la falta de confirmación oficial, las redes sociales reaccionan ante una dote que incluye vehículos de lujo y metales preciosos.

Ximena Rodriguez

23/04/2026 22:20

Hombre saudí de 70 años se casaría con joven de 20 y le regalaría un Rolls-Royce y 5 kg de oro.

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Una noticia generada en Arabia Saudita ha desatado una tormenta digital al mostrar el supuesto compromiso entre un hombre de 70 años y una joven de apenas 20. La magnitud de los obsequios, que incluirían un vehículo Rolls-Royce y cinco kilogramos de oro puro, ha colocado el suceso en el centro del escrutinio internacional.

Entre la tradición y la crítica

Mientras algunos sectores interpretan estas ofrendas como una manifestación de estabilidad y observancia de costumbres locales, otros denuncian una alarmante disparidad de poder. Las críticas se han centrado en la enorme diferencia de edad y en cómo el intercambio material podría estar condicionando la naturaleza del vínculo matrimonial.

Pese a la viralidad del contenido, es fundamental señalar que los detalles específicos y la identidad de los protagonistas no cuentan con una validación oficial. Esta falta de certezas no ha impedido que el debate escale, demostrando que el interés del público supera muchas veces la verificación de los hechos.

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