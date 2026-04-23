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Feria “Consume lo Nuestro” reunirá a más de 30 productores en La Paz

Más de 30 unidades productivas participarán en el evento que ofrecerá productos nacionales en la ciudad de La Paz.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/04/2026 10:46

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La Paz

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En el marco de las políticas de fortalecimiento a la producción nacional, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, a través del Viceministerio de la Micro, Pequeña Empresa y Artesanía, lanzó la invitación a la feria “Consume lo Nuestro Hecho en Bolivia”, un espacio destinado a promover el consumo de productos elaborados en el país.

El evento se realizará el jueves 23 de abril, en horario de 09:00 a 16:30, en el edificio del Centro de Comunicaciones La Paz (piso plaza), donde se concentrarán más de 30 unidades productivas de la micro y pequeña empresa.

Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de productos de calidad en rubros como joyería, textiles, cuero, cosmética natural y alimentos, todos elaborados por productores nacionales.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas busca incentivar el consumo interno y apoyar a los emprendimientos bolivianos, generando espacios de comercialización directa entre productores y la población.

“Consume lo nuestro” es la premisa central de esta feria, que apunta a revalorizar la producción nacional y fortalecer la economía local mediante la participación activa de la ciudadanía.

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