Feria “Consume lo Nuestro” reunirá a más de 30 productores en La Paz

En el marco de las políticas de fortalecimiento a la producción nacional, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, a través del Viceministerio de la Micro, Pequeña Empresa y Artesanía, lanzó la invitación a la feria “Consume lo Nuestro Hecho en Bolivia”, un espacio destinado a promover el consumo de productos elaborados en el país.

El evento se realizará el jueves 23 de abril, en horario de 09:00 a 16:30, en el edificio del Centro de Comunicaciones La Paz (piso plaza), donde se concentrarán más de 30 unidades productivas de la micro y pequeña empresa.

Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de productos de calidad en rubros como joyería, textiles, cuero, cosmética natural y alimentos, todos elaborados por productores nacionales.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas busca incentivar el consumo interno y apoyar a los emprendimientos bolivianos, generando espacios de comercialización directa entre productores y la población.

“Consume lo nuestro” es la premisa central de esta feria, que apunta a revalorizar la producción nacional y fortalecer la economía local mediante la participación activa de la ciudadanía.

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