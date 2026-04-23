Cochabamba: transporte pesado pide reunión con nuevas autoridades por falta de diésel y advierten con medidas

El Transporte Pesado Federado en Cochabamba exigió una respuesta oficial del Gobierno ante la escasez de diésel y las largas filas en surtidores, mientras aguarda una convocatoria de las nuevas autoridades del área para abordar la problemática.

El dirigente del sector, Juan Quispe, manifestó su preocupación por el retorno de un escenario de incertidumbre que afecta directamente a los transportistas. “Estamos volviendo a lo que no queríamos, con filas interminables y sin una planificación clara”, afirmó.

Quispe cuestionó la falta de información oficial y señaló que, hasta el momento, no recibieron respuestas concretas por parte de las autoridades, pese a los cambios recientes en el área energética.

“Esperamos que las nuevas autoridades nos convoquen en las próximas horas o días para dar soluciones. No hay claridad y eso preocupa”, sostuvo.

El dirigente advirtió que la situación impacta no solo al sector, sino a toda la cadena productiva. “El transporte pesado mueve la economía. Si no hay diésel, se verá afectado el abastecimiento de alimentos y productos, lo que puede generar especulación y perjuicio a la población”, alertó.

Asimismo, indicó que el sector se encuentra en estado de emergencia y evaluará medidas en coordinación con otros departamentos si no se atienden sus demandas. “No queremos llegar a movilizaciones, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, remarcó.

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Cochabamba se informó de manera preliminar que la provisión de diésel podría regularizarse hasta el fin de semana, por lo que los transportistas esperan una confirmación oficial.

Las declaraciones se dan en medio de cambios en el sector hidrocarburos, tras la designación de Marcelo Blanco Quintanilla como ministro de Hidrocarburos y la renuncia de Claudia Cronenbold, en un contexto marcado por la creciente preocupación por el abastecimiento de combustible en el país.



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