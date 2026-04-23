(Video) ¡Sacó a pasear a todos en el área! El hijo del Loco Abreu firmó un golazo y desató la locura

El apellido Abreu volvió a hacer ruido en el fútbol, esta vez en México, donde Diego, hijo del histórico Sebastián “Loco” Abreu, fue protagonista de una jugada que ya da de qué hablar.

El joven delantero de Xolos de Tijuana marcó un verdadero golazo en la victoria 3-1 sobre Pachuca, en el cierre de la jornada 16 del Clausura 2026. Su conquista no solo amplió la ventaja en el marcador, sino que dejó una escena memorable tanto dentro como fuera del campo.

Corría el tramo final del primer tiempo cuando Diego Abreu recibió el balón y quedó mano a mano con el arquero Carlos Moreno. Con una frialdad poco habitual para sus 19 años, lo amagó y, en lugar de definir de inmediato, decidió ir por más: dejó en el camino a dos defensores casi sobre la línea de gol, que terminaron desorientados, antes de empujar el balón al fondo de la red.

La jugada desató la locura en el Estadio Caliente. Sin embargo, lo más emotivo llegó segundos después. Desde el banco, su padre, hoy entrenador del equipo, salió disparado hacia el campo para abrazarlo y sacudirle la cabeza, en una mezcla de orgullo, emoción y felicidad pura.

El momento rápidamente se volvió uno de los más comentados del partido, reflejando no solo el talento del joven atacante, sino también el vínculo especial entre padre e hijo.

Diego Abreu sigue consolidándose en la Liga MX. Con este tanto, ya suma tres goles en el torneo, además de una asistencia en 11 partidos disputados. Su crecimiento lo pone en competencia directa con delanteros de experiencia como Josef Martínez y Mourad El Ghezouani.

El triunfo dejó a Xolos con 22 puntos, ubicándose en zona de pelea por la Liguilla. En la última fecha, el equipo buscará sellar su clasificación cuando enfrente a Chivas, en un duelo clave.

Mientras tanto, el “Loquito” sigue dando pasos firmes… y demostrando que la historia del apellido Abreu todavía tiene muchos capítulos por escribir.

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