Barcelona se quedó con una victoria clave por 1-0 ante Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou y mantiene su ventaja en la cima de La Liga. Sin embargo, la atención del mundo del fútbol se centró en Lamine Yamal, quien encendió las alarmas tras sufrir una lesión luego de convertir el único gol del partido.

El joven delantero del FC Barcelona abrió el marcador a los 39 minutos desde el punto penal, tras una falta de Yoel Lago dentro del área. Con un remate preciso al palo izquierdo, venció al arquero Ionut Radu. Sin embargo, la celebración duró poco: inmediatamente pidió el cambio y se tiró al césped con claros gestos de dolor.

El futbolista fue reemplazado por Roony Bardghji, mientras el cuerpo médico ingresaba rápidamente al campo.

Según el diario Mundo Deportivo, el primer diagnóstico indica una posible “rotura en el isquiotibial izquierdo”, con una recuperación estimada de al menos cinco semanas. Este escenario lo dejaría fuera del cierre de temporada y lo obligaría a una carrera contra el tiempo de cara al Mundial 2026.

El jugador se retiró directamente al vestuario con visibles muestras de dolor, mientras que este jueves se le realizarán estudios para determinar con precisión el alcance de la lesión.

Medios como Marca titularon la situación como “¡¡¡Alarma Lamine Yamal!!!”, mientras que Sport advirtió que el diagnóstico final podría variar entre una distensión, una rotura parcial o incluso una lesión más grave, con tiempos de recuperación que irían desde semanas hasta varios meses.

El atacante de 18 años ya había sufrido problemas físicos durante la temporada, especialmente una pubalgia que lo marginó de varios encuentros. Aun así, sus números son destacados: 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos, siendo el máximo goleador del Barcelona en La Liga con 15 tantos.

En la selección de España, Lamine Yamal es una pieza clave para Luis de la Fuente, con 6 goles en 25 partidos. Su importancia es tal que su estado físico preocupa directamente a la planificación rumbo al Mundial.

La situación también impacta en la estructura ofensiva de la selección, que recientemente perdió a Samu por una grave lesión ligamentaria.

España debutará en el Grupo H del Mundial 2026 el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta. Con 54 días por delante, los tiempos de recuperación serán determinantes para saber si la joven estrella podrá llegar en condiciones.

Mientras tanto, el Barcelona continúa liderando La Liga con 82 puntos, seguido por el Real Madrid con 73, en una recta final donde cada partido puede ser decisivo.

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