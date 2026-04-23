El robo de Bs 5 millones registrado en la zona Sur de La Paz no solo genera preocupación por el monto sustraído, sino también por las serias contradicciones en la versión brindada por la víctima, lo que ha reorientado el curso de la investigación.

De acuerdo con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona Sur, Jorge Sologuren, el denunciante aseguró inicialmente que fue amenazado con un arma blanca para retirar el dinero de una empresa de valores. Sin embargo, este testimonio no coincide con los elementos recolectados.

“En las cámaras de seguridad no se observa ningún tipo de amenaza ni violencia. Las personas ingresan y salen con total normalidad”, afirmó la autoridad policial.

Las imágenes muestran que el trabajador de confianza —quien tenía autorización para acceder al dinero— ingresó acompañado de otro individuo sin presentar resistencia ni señales de coacción. Ambos se retiraron del lugar de manera tranquila, lo que refuerza las dudas sobre la versión de un asalto.

Otro punto que genera sospecha es el monto retirado. Según la propia víctima, la supuesta deuda que motivó el hecho era mucho menor, aproximadamente el 10% de los Bs 5 millones sustraídos.

“Si la deuda era inferior, no se explica por qué se retira una suma mayor. Eso también llama la atención dentro de la investigación”, sostuvo Solórzano.

Estas inconsistencias llevaron a la aprehensión del empleado involucrado, mientras que la Policía ya identificó a las otras tres personas que participaron en el hecho, incluyendo a quienes esperaban en un vehículo para facilitar la fuga.

El caso se suma a otro robo millonario ocurrido días antes en la misma zona, donde se sustrajeron Bs 2,2 millones, elevando el total robado a más de Bs 7,2 millones en menos de 48 horas.

La investigación continúa en coordinación con el Ministerio Público, mientras las autoridades no descartan que el hecho haya sido planificado con participación interna, más que un asalto convencional.

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