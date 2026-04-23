TEMAS DE HOY:
Atraco Robo millonario Feminicidios en Bolivia

21ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Casos contra mujeres en Bolivia mantienen en alerta a autoridades

La Fiscalía informó que La Paz concentra la mayor cantidad de casos, mientras organizaciones cuestionan la aplicación de la Ley 348.

EFE

23/04/2026 7:17

Protesta contra feminicidios en La Paz. Foto archivo: EFE
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Al menos 28 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia en lo que va de año, la mayoría en el departamento de La Paz, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

Según el reporte, en La Paz se registraron 13 feminicidios, mientras que en la región oriental de Santa Cruz e igualmente en la andina Oruro murieron cuatro mujeres en cada caso, entre las cifras más altas por departamentos.

En el sitio también fue hallado el hombre con síntomas de haber consumido sustancias venenosas y fue internado en un centro médico, según el reporte oficial.

En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla «antihombres», iniciativa que fue rechazada principalmente por activistas, quienes alertaron sobre una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.

En 2025 se registraron 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en la Ley 348. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD