Al menos 28 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Bolivia en lo que va de año, la mayoría en el departamento de La Paz, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.

Según el reporte, en La Paz se registraron 13 feminicidios, mientras que en la región oriental de Santa Cruz e igualmente en la andina Oruro murieron cuatro mujeres en cada caso, entre las cifras más altas por departamentos.

En el sitio también fue hallado el hombre con síntomas de haber consumido sustancias venenosas y fue internado en un centro médico, según el reporte oficial.

En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta ley no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.

En 2024, un grupo de legisladores del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla «antihombres», iniciativa que fue rechazada principalmente por activistas, quienes alertaron sobre una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores contra la ley 348.

En 2025 se registraron 81 feminicidios, 29 infanticidios y 46.213 casos de delitos enmarcados en la Ley 348.

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