[Imágenes sensibles] Fotógrafo pierde la vida tras ser atropellado mientras trabajaba en una boda

En India, una jornada que debía ser de celebración terminó en tragedia cuando un fotógrafo perdió la vida mientras trabajaba en la cobertura de una boda.

El profesional se encontraba realizando su labor cuando fue atropellado por un vehículo que perdió el control. El impacto fue de tal magnitud que el hombre salió despedido, provocándole lesiones fatales.

El hecho ocurrió en medio del evento, generando conmoción inmediata entre los asistentes y el personal presente, quienes intentaron asistirlo hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

La noticia ha generado impacto en la comunidad, especialmente entre colegas del sector audiovisual, que lamentaron profundamente la pérdida del trabajador.

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