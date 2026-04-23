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Cochabamba: conductor se queda dormido y termina con el vehículo encunetado

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector, el conductor habría perdido el control del motorizado tras quedarse dormido, lo que provocó que el vehículo se desvíe de la vía y caiga a la torrentera.

Cristina Cotari

23/04/2026 8:02

Auto queda atascado en canal tras accidente en la zona norte de la ciudad de Cochabamba . Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Un hecho de tránsito se registró en la intersección de las avenidas avenida Villarroel y Portales, en la ciudad de Cochabamba, donde un vehículo terminó encunetado en un canal de agua.

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector, el conductor habría perdido el control del motorizado tras quedarse dormido, lo que provocó que el vehículo se desvíe de la vía y caiga a la torrentera.

Personal de la Dirección de  Tránsito se constituyó en el lugar para verificar el hecho y asumir las investigaciones. Asimismo, se requirió el apoyo de dos grúas para retirar el vehículo, que quedó atascado en un canal estrecho, lo que prolongó las labores por varias horas.

El conductor resultó afectado, aunque no presenta heridas de gravedad. Sin embargo, fue trasladado a un centro de salud para una evaluación médica. Posteriormente, será sometido a una prueba de alcoholemia para determinar si conducía bajo influencia de bebidas alcohólicas.

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer las causas exactas del hecho.
 

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