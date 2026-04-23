Atención hinchas: Dos duelos bajan el telón de la fecha 3 del torneo, conozca partidos y horarios

La tercera jornada de la División Profesional en Bolivia baja el telón este jueves con dos compromisos que prometen intensidad y movimientos importantes en la tabla de posiciones.

En el primer turno, San Antonio Bulo Bulo será local frente a Real Oruro en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, en un duelo programado para las 15:00. El conjunto local llega ubicado en la novena posición con tres unidades y buscará su segunda victoria en el torneo para acercarse a los primeros puestos.

Por su parte, el equipo orureño intentará dar la sorpresa y sumar puntos fuera de casa. Actualmente se encuentra en el puesto 14 con solo una unidad, por lo que necesita ganar para salir del fondo de la clasificación y tomar impulso en el campeonato.

Más tarde, la jornada se cerrará en Tarija con el enfrentamiento entre Real Tomayapo y The Strongest, que se disputará desde las 20:00 en el estadio IV Centenario.

El conjunto tarijeño llega comprometido en la tabla, ubicado en el penúltimo lugar (15°) con apenas un punto, y buscará su primera victoria del torneo, además de hacerse fuerte en condición de local.

En tanto, el cuadro atigrado tiene la gran oportunidad de cerrar la fecha como líder del campeonato. Actualmente suma seis unidades y se ubica en el quinto lugar, pero una victoria le permitiría alcanzar los nueve puntos y superar a Blooming, que lidera con siete.

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