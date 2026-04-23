¿Bombazo mundial? Enviado de Trump plantea reemplazar a Irán por Italia en el Mundial 2026

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, suma un nuevo capítulo de tensión fuera de la cancha. A menos de 50 días del inicio del torneo, una propuesta inesperada volvió a poner en discusión la participación de Irán.

Según reveló el medio Financial Times, el empresario ítalo-estadounidense Paolo Zampolli aseguró haber sugerido tanto al presidente Donald Trump como a la FIFA que Italia ocupe el lugar del seleccionado iraní en la próxima Copa del Mundo.

“Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia reemplace a Irán en el Mundial. Sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos”, afirmó Zampolli, quien además destacó los cuatro títulos mundiales del conjunto italiano como argumento para su inclusión.

La propuesta surge en medio de un contexto geopolítico delicado y, según trascendió, también estaría vinculada a intentos de recomponer relaciones políticas entre Washington y el gobierno italiano encabezado por Giorgia Meloni.

Sin embargo, desde la FIFA evitaron pronunciarse sobre esta posibilidad. Por su parte, el presidente del organismo, Gianni Infantino, fue claro al referirse a la situación de Irán: aseguró que el equipo participará con normalidad en el torneo.

“Irán vendrá, seguro. Han clasificado, quieren jugar y deben jugar”, afirmó el dirigente, descartando por ahora cualquier modificación en la lista de selecciones participantes.

En lo deportivo, Italia quedó fuera del Mundial tras caer en el repechaje europeo, mientras que Irán logró su clasificación de forma directa en la Confederación Asiática y ya tiene lugar asignado en la fase de grupos.

Aunque el reglamento de la FIFA contempla la posibilidad de reemplazar a una selección en caso de retiro, por el momento no existe ningún indicio oficial de que se produzca un cambio.

Pese a ello, la propuesta encendió el debate a nivel mundial y dejó una pregunta abierta: ¿puede el Mundial 2026 sufrir un giro inesperado a semanas de su inicio?

Mira la programación en Red Uno Play