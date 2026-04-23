¡Escándalo en Italia! Así eran las fiestas VIP con jugadores y mujeres: videos e imágenes revelan todo

Un nuevo escándalo sacude al deporte europeo y tiene como epicentro a la ciudad de Milán. La justicia italiana investiga a la agencia MADE Luxury Concierge, señalada por presuntamente operar una red de servicios exclusivos que incluía actividades ilegales ofrecidas a clientes de alto perfil, entre ellos reconocidos deportistas.

De acuerdo con información publicada por La Gazzetta dello Sport, la estructura no solo organizaba eventos de lujo, sino también fiestas privadas, experiencias personalizadas y paquetes VIP que habrían derivado en una red de explotación.

Las autoridades ordenaron la detención de quienes figuraban como responsables de la agencia, entre ellos Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, además de otros colaboradores. Todos enfrentan cargos por complicidad, instigación y explotación de la prostitución, así como por presunto lavado de dinero. Durante los operativos se incautaron bienes por más de 1,2 millones de euros.

Un grupo de amigos posa sonriente y lleno de alegría en Bonbonniere Mykonos, disfrutando de una noche vibrante de celebración y compañerismo en la famosa isla griega. Foto: RRSS

Según la investigación del Tribunal de Milán, la agencia funcionaba como un servicio de conserjería de alto nivel, ofreciendo desde alquiler de villas y yates hasta acceso exclusivo a discotecas, restaurantes y eventos en destinos como Milán, Mykonos y San Bartolomé.

Sin embargo, detrás de esa fachada de lujo, los investigadores detectaron una estructura paralela que incluía la contratación de mujeres para acompañamiento en eventos y encuentros privados. La red habría involucrado a más de cien mujeres, quienes recibían una parte de las ganancias generadas por cada servicio.

Emanuele, el dueño de la agencia acusada de prostitución VIP, junto a varias mujere durante una fiesta. Foto: RRSS

Las pruebas recopiladas también incluyen escuchas telefónicas, registros de fiestas y el suministro de sustancias como el óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, utilizado en algunas de estas reuniones.

El caso también salpica al mundo del fútbol. Entre los nombres que aparecen vinculados a la contratación de servicios figuran jugadores como Dean Huijsen, Víctor Osimhen, Luca Pellegrini, Matteo Cancellieri, Alessandro Buongiorno, Samuele Ricci y Daniel Maldini. No obstante, la justicia aclaró que no se detalló qué tipo de servicios contrató cada uno y mantiene en reserva la lista completa de clientes.

Tammy Abraham y Hordur Magnusson junto al que sería el promotor de las fiestas sexuales y de consumo de drogas. Foto: RRSS

Usain Bolt y Wayne Rooney, vinculados al escándalo en el fútbol italiano con una red de prostitución VIP. Foto: RRSS

Además, en el entorno de la agencia también aparecen figuras internacionales como el velocista Usain Bolt y el exfutbolista Wayne Rooney, quienes habrían tenido contacto con los responsables, aunque sin imputaciones en la causa.

La investigación señala que la red operó de manera continua desde 2019, incluso durante la pandemia, y que generaba ingresos que no coincidían con las declaraciones fiscales de los implicados.

Por ahora, el caso sigue bajo secreto judicial y las autoridades continúan analizando el alcance de la red, así como la posible implicación de más empresarios y figuras del deporte.

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