Un hombre con pedido de captura internacional fue detenido en Buenos Aires, en Argentina, en un operativo que ahora genera controversia por el delito que se le atribuye.

Se trata de Brayan Ferney Cruz Castillo, quien tenía una notificación roja de Interpol y fue capturado el martes en la sede de tribunales, cuando se presentó para notificarse en una causa previa por robo de vehículos.

Según informó la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, el detenido estaría vinculado al asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.

“Hoy está preso y ya se han iniciado los trámites para su pronta expulsión”, señaló la autoridad en un mensaje difundido en redes sociales.

Sin embargo, desde la Fiscalía en Bogotá surgió una versión distinta que pone en duda esa relación directa.

Una portavoz indicó que Cruz Castillo no es requerido por el homicidio del político, sino por “un intento de atentado terrorista contra un firmante de paz” registrado en junio de 2025.

Cómo fue la detención

El arresto se produjo en un operativo conjunto entre Interpol y la Policía Federal Argentina, aprovechando que el sospechoso se presentó voluntariamente ante la justicia por otro caso.

Tras su captura, las autoridades iniciaron los trámites para su expulsión del país, mientras se busca aclarar su situación judicial y el alcance real de los cargos en su contra.

Un caso bajo análisis

La diferencia entre las versiones oficiales abre interrogantes sobre el rol del detenido y el proceso judicial que enfrentará, en un caso que involucra cooperación internacional y delitos de alto impacto.

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