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Internacionales

Ladrón sorprende por su trato cortés durante un robo en hotel de Estados Unidos

El delincuente mantuvo una conversación amable con el recepcionista, quien accedió a entregarle el dinero e incluso ofreció más.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/04/2026 13:02

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Estados Unidos

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Un inusual hecho delictivo se registró en un hotel de Ohio, en Estados Unidos, donde un ladrón llamó la atención no solo por el robo, sino por la forma en la que lo llevó a cabo.

De acuerdo con el reporte, el sujeto mantuvo una conversación cordial con el recepcionista mientras le exigía el dinero de la caja. Lejos de un escenario violento o intimidante, el intercambio se desarrolló en tono respetuoso.

El empleado, siguiendo los protocolos de seguridad, accedió a entregar el dinero solicitado. Incluso, según se conoció, ofreció una cantidad adicional al delincuente durante el hecho.

El caso ha generado sorpresa por la actitud del asaltante, que contrasta con la violencia que suele caracterizar este tipo de delitos.

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