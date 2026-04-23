(Video) ¡Golazo boliviano! Roberto Carlos Fernández se hizo sentir en Rusia

El fútbol boliviano volvió a decir presente en Europa. Roberto Carlos Fernández fue protagonista en la liga rusa al marcar su primer gol de la temporada con el Akron Tolyatti.

El lateral izquierdo nacional abrió el marcador a los 9 minutos del encuentro con un potente remate cruzado de zurda que dejó sin reacción al arquero rival, desatando el festejo de su equipo.

El tanto significó su segunda conquista desde su llegada al club ruso y confirmó el buen momento que atraviesa el defensor, quien además fue uno de los puntos más altos de su equipo durante el compromiso.

El Akron Tolyatti igualó 1-1 como local frente al Dínamo Makhachkala por la jornada 26 de la primera división de Rusia, en un duelo en el que el boliviano fue titular y tuvo una destacada actuación.

Por su parte, el también boliviano Yomar Rocha no fue parte de la convocatoria debido a un inconveniente físico.

Con este rendimiento, Fernández sigue consolidándose en el fútbol europeo y demostrando que puede ser una pieza clave en su equipo.

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