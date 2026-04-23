Investigan la muerte de una modelo en Brasil en un caso de posible violencia de género

La psicóloga, modelo y reina de belleza Ana Luiza Mateus, de 29 años, fue encontrada sin vida tras caer desde el piso 13 de un edificio en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, en un hecho que es investigado como presunto feminicidio.

Su pareja, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, fue aprehendido horas después del hecho, pero se quito la vida en su celda tras ser detenido. Según la Policía, el hombre se quitó la vida por asfixia utilizando una prenda de vestir.

De acuerdo con las investigaciones, la relación, que llevaba apenas tres meses, estaba marcada por conflictos, celos y episodios de violencia psicológica. Testigos señalaron que la pareja sostuvo una fuerte discusión antes del hecho en el condominio donde residían.

El comisario Renato Martins indicó que el acusado llegó a admitir su responsabilidad de forma indirecta, en medio de declaraciones contradictorias. Además, se investiga si manipuló la escena tras la caída de la víctima.

La tragedia ocurrió cerca de las 5:30 de la madrugada, cuando la joven fue hallada sin vida tras precipitarse desde el edificio. Horas antes, según testimonios, había considerado abandonar el lugar y regresar a su ciudad natal.

La Delegacia de Homicídios da Capital continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones sociales exigen justicia.

El caso ha generado conmoción y reaviva el debate sobre la violencia de género en Brasil, país que en 2025 registró cifras récord de feminicidios, con un promedio de cuatro víctimas por día, según datos oficiales.

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