De albañil a sensación en los estadios: la “madrina” que hace furor en Paraguay

La historia de Marisol Olmedo rompe esquemas dentro y fuera del fútbol. Lo que comenzó como una vida ligada al trabajo en la construcción hoy se transformó en una presencia que genera furor en los estadios de Paraguay.

Olmedo, reconocida como la “madrina” del Club Guaraní, se ha convertido en un fenómeno viral cada vez que aparece alentando al equipo. Su presencia no pasa desapercibida: selfies, cánticos y una conexión directa con los hinchas marcan cada una de sus visitas a las canchas.

Marisol Olmedo es una figura viral que transforma el ambiente en cada estadio al que asiste para alentar a Guaraní. Foto: RRSS

Su vínculo con el club no es reciente. Desde 2015 comenzó a mostrarse públicamente como seguidora incondicional del “Aborigen”, asegurando en distintas entrevistas que su pasión es genuina: “Toda mi vida fue de Guaraní”.

Más allá de su rol no oficial, el título de “madrina” fue adoptado tanto por ella como por los aficionados, consolidando una identidad que la acompaña dentro y fuera del país. Incluso, ha viajado para apoyar al equipo en competencias internacionales, reforzando su imagen como una de las hinchas más mediáticas.

Marisol Olmedo es una figura viral que transforma el ambiente en cada estadio al que asiste para alentar a Guaraní. Foto: RRSS

Sin embargo, su presencia también genera debate. Mientras muchos destacan su carisma y el ambiente que genera en los estadios, otros cuestionan el protagonismo mediático y consideran que puede convertirse en una distracción durante los partidos.

Detrás de la exposición, hay una historia de esfuerzo. Antes de convertirse en modelo e influencer, Olmedo trabajó como albañil desde los 16 años, una etapa que, según ella misma ha contado, marcó su carácter y su forma de ver la vida.

Hoy, con miles de seguidores en redes sociales y varios proyectos personales en marcha, muestra una faceta empresarial que va más allá de su imagen pública.

Entre elogios y críticas, Marisol Olmedo sigue firme en su lugar: alentando, generando impacto y demostrando que el fútbol también puede tener nuevos protagonistas fuera del campo de juego.

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