Espectáculo en el cielo: 104 paracaidistas hacen historia con una formación perfecta en el cielo

El cielo de Florida fue escenario de un récord mundial sin precedentes, luego de que 104 paracaidistas de 20 países realizaran una maniobra sincronizada que permitió formar la figura aérea más grande jamás completada.

El salto se realizó sobre el lago Wales, donde los deportistas descendieron en perfecta coordinación para enlazar sus paracaídas y construir una estructura en forma de rombo que, durante unos segundos, se mantuvo estable en el aire antes de separarse para el aterrizaje seguro.

Las imágenes del evento, difundidas en redes sociales, muestran una impactante figura multicolor que evoluciona en el cielo hasta convertirse en una especie de estrella aérea, destacando por su precisión y dificultad técnica.

La hazaña fue posible gracias a una preparación intensiva, coordinación milimétrica y la participación de especialistas internacionales, consolidándose como uno de los logros más impresionantes en la historia del paracaidismo.

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