Operativo policial permite desarticular red dedicada al robo de motos en Santa Cruz

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) desarticuló una organización criminal dedicada al robo agravado de motocicletas en Santa Cruz de la Sierra, cuyos integrantes operaban con violencia y utilizando armas de fuego.

El director departamental de Diprove, Vanderley Flores, informó que la banda está vinculada a al menos ocho hechos delictivos registrados entre marzo y abril de este año.

Un caso que permitió la investigación

Uno de los hechos que permitió avanzar en las pesquisas ocurrió el 17 de marzo de 2026, alrededor de las 23:05, en la avenida Virgen de Cotoca, a la altura de la calle Francisco Coimbra.

En ese lugar, un hombre que retornaba a su domicilio junto a su hijo menor de edad fue interceptado por tres sujetos, quienes lo agredieron físicamente, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron su motocicleta.

El violento episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y se difundió en redes sociales, generando preocupación en la población.

Seguimiento y captura

A través del análisis de imágenes de videovigilancia, los investigadores lograron rastrear la motocicleta robada hasta el municipio de Montero.

En ese lugar, un grupo especial de Diprove recuperó una motocicleta marca Bajaj tipo Boxer, con placa 5562-AD, y avanzó en la identificación de los presuntos autores.

Como resultado del operativo, fue aprehendido Eduardo Cárdenas Uyuquipa, alias “El Cabezas”, quien, según el informe policial, admitió su participación en los robos junto a otros integrantes de la banda.

Estructura de la organización

De acuerdo con Diprove, la organización era liderada por Rodrigo Balcázar Mérida, alias “Wally” o “Eduardo”, señalado como el cabecilla.

Entre los miembros identificados también se encuentra Cristian Quishimoto Terán, alias “El Quishimoto”. Además, existe al menos un prófugo no identificado y un presunto “receptador” de las motocicletas robadas, que operaría en la zona del norte integrado.

Las autoridades indicaron que los implicados cuentan con antecedentes por delitos similares, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada.

Situación legal

Los tres principales implicados fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público de Bolivia, que ya solicitó su detención preventiva.

Se espera la programación de la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

Alerta a la población

Desde Diprove advirtieron que este tipo de organizaciones operan de manera violenta y en grupo, por lo que recomendaron a la población extremar precauciones, especialmente en horarios nocturnos.

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