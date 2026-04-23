Recuperan auto robado que era guardado en una vivienda por Bs 100 en Cochabamba

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó un motorizado reportado como robado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Calama, en la ciudad de Cochabamba.

El vehículo, que tenía denuncia de robo desde el pasado 27 de febrero, fue hallado al interior de un domicilio particular, donde permanecía bajo resguardo.

El director departamental de Diprove, Aldrin Cordero, informó que el personal policial se constituyó en el lugar tras realizar tareas investigativas, logrando ubicar el motorizado.

“Se ha podido recuperar el vehículo, el cual tenía denuncia de robo del 27 de febrero. El personal evidenció que el motorizado había sido dejado en calidad de depósito al cuidado de los dueños del domicilio”, señaló la autoridad.

Los propietarios del inmueble fueron arrestados con fines investigativos. Según su declaración preliminar, una persona dejó el vehículo bajo su custodia a cambio de un pago de 100 bolivianos mensuales.

“Se procedió al arresto de estas personas para continuar con la investigación y dar con el paradero de quienes dejaron este vehículo”, añadió Cordero.

La Policía continúa con las indagaciones para identificar y capturar a los responsables del robo.



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