180 días de detención preventiva para implicado en robo de 215 lavadoras

El Ministerio Público informó que un juez determinó 180 días de detención preventiva para Franklin Padilla, señalado como principal implicado en el robo agravado de 215 lavadoras en el municipo de La Guardia.

De acuerdo con la Fiscalía, se logró presentar suficientes indicios que demuestran la participación del acusado y de otras personas que aún son buscadas por las autoridades.

El caso es investigado en coordinación entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público. Como resultado de los operativos, hasta el momento se han recuperado 98 lavadoras, entre las incautadas en días anteriores y las halladas en nuevas intervenciones.

Las autoridades no descartan que existan más puntos de almacenamiento del resto de los electrodomésticos sustraídos, por lo que los operativos continúan en diferentes zonas.

El fiscal del caso advirtió además que las personas que hayan adquirido los equipos robados podrían ser incluidas en la investigación si no proceden a su devolución.

Las investigaciones siguen en curso con el objetivo de recuperar la totalidad de los bienes y dar con el resto de los involucrados en este hecho delictivo.

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