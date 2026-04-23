Caso Maletas: Manzaneda justifica silencio por 'desconfianza' a superior, según fiscal

El Ministerio Público continúa con las investigaciones dentro del denominado “caso maleta”, donde está implicado el teniente Marvin Manzaneda, quien es acusado de no haber reportado la llegada de una aeronave con equipaje sospechoso al país.

Según las declaraciones del fiscal del caso, Gustavo Ríos, el proceso sigue en etapa de recolección y verificación de información clave.

De acuerdo con lo expuesto por el representante del Ministerio Público, el oficial justificó su accionar señalando que no informó a sus superiores debido a que tenía desconfianza sobre uno de ellos, a quien atribuye supuestos antecedentes vinculados al narcotráfico.

“Él en su declaración informativa justifica que no habría informado a su superior en razón a que este tendría antecedentes por narcotráfico. El Ministerio Público recabará y corroborará esta información”, explicó el fiscal Gustavo Ríos.

Asimismo, la investigación establece que el teniente habría tenido conocimiento sobre la llegada de una aeronave el 29 de noviembre de 2025, información que, según su versión, habría sido proporcionada por un policía federal de Brasil. Sin embargo, esta alerta no fue comunicada a la cadena de mando correspondiente.

En lugar de informar a sus superiores directos, el oficial habría puesto en conocimiento del hecho al capitán Cristian Rodriguez, quien en ese momento cumplía funciones como ayudante del ministro de Gobierno.

El Ministerio Público adelantó que analizará todos los antecedentes del caso y no descarta ampliar la imputación contra el teniente Manzaneda, en función de los elementos que se vayan incorporando a la investigación.

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