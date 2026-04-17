El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol informó que ya se emitió la orden de aprehensión contra un capitán vinculado al denominado “caso maletas”, además de confirmar que otro oficial con grado de teniente también es investigado.

La autoridad señaló que ambos efectivos enfrentarán procesos en la vía penal y disciplinaria.

Caso no es reciente

El jefe policial aclaró que el caso no es nuevo y que la investigación se encuentra en curso desde hace más de dos meses.

“No entiendo por qué se ha viralizado, esta noticia ya data de hace más de dos meses”, afirmó Sokol

Inicio del proceso

Según explicó, la Policía inició las investigaciones el 10 de febrero, recabando informes que posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público.

“Ya se ha remitido al Ministerio Público en fecha 13 de febrero… la autoridad competente está en conocimiento”, detalló.

Acciones legales

La institución policial aseguró que se continuará con todas las acciones correspondientes contra los dos uniformados implicados.

Proceso en marcha

“Se van a seguir las acciones tanto en la vía disciplinaria como penal contra estos servidores policiales”, indicó la autoridad.

El caso se encuentra actualmente en manos del Ministerio Público, que deberá determinar responsabilidades dentro de la investigación.

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