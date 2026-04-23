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Rodrigo Paz dará a conocer las nuevas decisiones sobre YPFB

El presidente de Bolivia se dirigirá al país a través de una transmisión en vivo para anunciar nuevas decisiones sobre YPFB, incluyendo medidas para fortalecer la institución. hoy a las 21:30 horas.

Juan Marcelo Gonzáles

22/04/2026 20:55

Foto: Presidente Rodrigo Paz
La Paz

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El presidente de Bolivia se dirigirá al país a través de una transmisión en vivo para anunciar nuevas decisiones sobre YPFB, incluyendo medidas para fortalecer la institución.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ofrecerá un mensaje presidencial a través del canal estatal esta noche a las 21:30, donde presentará un informe detallado sobre los avances en la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En la transmisión, se abordarán las acciones tomadas para ordenar el funcionamiento de la empresa estatal, fortalecer su institucionalidad y asegurar el suministro de combustibles de calidad para los bolivianos.

Nuevas autoridadesEl comunicado adelanta que se posesionará a nuevas autoridades dentro la estatal de YPFB para marcar el inicio de nueva etapa.

"Bolivia necesita orden, decisiones y resultados. Ese es el rumbo que se consolida. Acanzamoscon firmeza y sin pausa. Siempre Bolivia" menciona el communicado oficial.

Con este mensaje, el presidente busca dar un paso importante hacia la estabilidad y el fortalecimiento de YPFB, clave para el desarrollo económico y energético del país.

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