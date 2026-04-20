Ranking ubica a Rodrigo Paz entre los presidentes mejor valorados de Latinoamérica

El mandatario alcanza un 52,9% de imagen positiva y se posiciona en el quinto lugar del ranking regional. En el mes de marzo se posesionó en el sexto lugar con un 51.9% teniendo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se posiciona en el quinto lugar del ranking de mandatarios de Latinoamérica, según el informe de abril de 2026 elaborado por la consultora CB Global Data.

Nivel de aprobación

De acuerdo con el estudio, el mandatario boliviano registra un 52,9% de imagen positiva, consolidándose dentro del grupo de los líderes mejor valorados en la región.

El ranking es encabezado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, seguido por Claudia Sheinbaum de México y Rodrigo Chaves de Costa Rica.

En este contexto, Paz se sitúa por encima de otros mandatarios de la región, como Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia).

Evolución de imagen

El informe también señala que la imagen del presidente boliviano muestra una tendencia de crecimiento respecto al mes anterior, lo que refleja una mejora en la percepción ciudadana.

Metodología

La medición se realizó entre el 13 y 18 de abril de 2026, con encuestas en 18 países de la región y un nivel de confianza del 95%.

Este resultado posiciona a Bolivia dentro del grupo de países con liderazgos mejor evaluados, en un escenario regional marcado por contrastes en la aprobación presidencial.

Mira la programación en Red Uno Play