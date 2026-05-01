Dunn: "Bolivia necesita reformas estructurales, no solo diálogo"

El analista Jaime Dunn realizó un análisis al mensaje del presidente Rodrigo Paz, realizado este jueves 30 de abril en marco al 1 de Mayo. En una entrevista realizada en Que No Me Pierda (QNMP), enfatizó la necesidad de aprovechar el diálogo como un instrumento para abordar las reformas estructurales que Bolivia necesita con urgencia.

En este sentido, Dunn reflexionó sobre el llamado del presidente Rodrigo Paz al diálogo entre sectores del país.

“El diálogo está bien si lo llamas, como creo que está haciendo el presidente, para construir primero, digamos, una especie de legitimidad de reformas difíciles que tiene que hacer”. Según Dunn

La crisis estructural de Bolivia

Dunn advirtió que Bolivia no solo enfrenta una crisis económica, sino también una crisis institucional y moral.

“El problema de Bolivia es estructural, no coyuntural”, afirmó Dunn, refiriéndose a los problemas de corrupción, saboteo interno y falta de un sistema judicial efectivo que han caracterizado la gestión de los últimos años. Según el analista, la crisis no se resolverá solo con parches o medidas temporales, sino con reformas profundas que aborden las raíces del problema.

Reflexión sobre el futuro de Bolivia

El analista concluyó que, si bien el diálogo es fundamental, el gobierno debe tomar decisiones rápidas y urgentes para resolver la crisis.

La primera decisión que tiene que tomar el gobierno es si es un gobierno que administra crisis o quiere solucionar la crisis. Y porque eso está tan importante, porque al decir el gobierno que va a solucionar la crisis, ya tiene que venir al diálogo con un plan y con un presupuesto”, dijo el analista.

En su lectura, Dunn destaca la necesidad de que el gobierno tome decisiones estructurales y realice las reformas que el país requiere. Para ello, el diálogo debe ser una herramienta efectiva que permita lograr soluciones tangibles.

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