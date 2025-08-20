“No podemos esperar hasta octubre”: Dunn pide a candidatos iniciar pactos para dar certidumbre al país

A pocas horas de concluir el cómputo oficial y a la espera de la convocatoria a segunda vuelta, el exprecandidato presidencial Jaime Dunn llamó a los tres candidatos más votados, Rodrigo Paz, Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, a iniciar pactos políticos inmediatos para dar certidumbre al país.

“He exhortado a Rodrigo, Jorge y Samuel a que puedan dar un paso importante y que a partir de ahora puedan conformar equipos de transición para trabajar de manera conjunta, hacia una democracia pactada; es precio iniciar desde ahora, no hay razón para espera hasta octubre, el bolsillo de la gente, el hambre, la falta de dólares, y la falta de combustible no puede esperar hasta octubre”, afirmó Dunn.

Llamado a medidas urgentes

El exprecandidato insistió en que, de forma prioritaria, deben definirse acciones en economía, justicia y seguridad, ante la incertidumbre política y social que vive el país.

“La mayor preocupación es que se espere demasiado tiempo y no se logren ejecutar las medidas necesarias para los cambios estructurales que necesita Bolivia”, advirtió.

Nuevo ciclo político

Para Dunn, el próximo gobierno deberá enfrentar una disyuntiva: “Tendrá que elegir entre ser el gobierno del final de un ciclo o el gobierno del inicio de uno nuevo”, señaló, reiterando que Paz, Quiroga y Doria Medina deben comenzar a trabajar juntos.

