El excandidato presidencial expresó que Lara representa una postura "beligerante" y comparó su discurso con el del MAS. También cuestionó el tono de la campaña rumbo a la segunda vuelta.
18/09/2025 18:09
Escuchar esta nota
El ex postulante a la presidencia, Jaime Dunn, cuestionó el perfil político del actual candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, y aseguró que fue un acierto no haber conformado fórmula con él en las elecciones pasadas.
Dunn también afirmó que el discurso político de Lara guarda similitudes con el populismo desarrollado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las últimas dos décadas.
Además, Dunn se pronunció sobre el clima político actual de cara a la segunda vuelta electoral y advirtió que la guerra sucia ha desplazado el debate de ideas.“Estamos viendo extremos muy complejos de acción y reacción, cuando lo más importante sería mostrar propuestas claras. Los futuros gobernantes están condenados a trabajar juntos por la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa”, dijo.
