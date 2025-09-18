El ex postulante a la presidencia, Jaime Dunn, cuestionó el perfil político del actual candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, y aseguró que fue un acierto no haber conformado fórmula con él en las elecciones pasadas.

“Gracias a las circunstancias y gracias a Dios eso no fue así. Por supuesto, cada uno siguió su camino. Lo que vemos ahora es a un candidato vicepresidencial que hace declaraciones muy complejas, muy controversiales, está en constante conflicto, es muy beligerante y claramente necesita del otro lado para construir un discurso. (…) Yo mismo he sido víctima del señor Lara, con un montón de aseveraciones y denuncias”, declaró Dunn a Red Uno.

Dunn también afirmó que el discurso político de Lara guarda similitudes con el populismo desarrollado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las últimas dos décadas.

Además, Dunn se pronunció sobre el clima político actual de cara a la segunda vuelta electoral y advirtió que la guerra sucia ha desplazado el debate de ideas.“Estamos viendo extremos muy complejos de acción y reacción, cuando lo más importante sería mostrar propuestas claras. Los futuros gobernantes están condenados a trabajar juntos por la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa”, dijo.

