Jaime Dunn sobre el discurso presidencial: “Arce minimiza la crisis y vive en una burbuja"

El excandidato presidencial y economista Jaime Dunn ofreció un análisis del discurso del presidente Luis Arce, este miércoles. Dunn calificó el mensaje presidencial como una evasión de la realidad, señalando que Arce minimiza la grave situación que atraviesa el país.

Según Dunn, el discurso del mandatario se centró en "echarle la culpa a otros", ignorando la "crisis multifacética" que, dijo, azota a Bolivia. El economista no solo se refirió a la crisis económica, sino también a una crisis de principios, moral y ética, que, en sus palabras, ha puesto en peligro la fe y la familia.

El excandidato presidencial profundizó en el tema de la escasez de dólares, señalando que esta es una consecuencia de un problema mayor. "La falta de dólares es resultado de un problema, de una enfermedad muy grande, de un cáncer que se llama gasto público en exceso", afirmó Dunn. Además, el economista fue más allá, vinculando este problema a una causa ideológica. Sostuvo que el gasto público excesivo proviene de una "enfermedad aún más compleja y más cancerígena que se llama socialismo".

Dunn apuntó que el presidente Arce vive en una "burbuja" de la que "nunca ha salido". Esta desconexión, según su análisis, le impide conocer la realidad de los ciudadanos bolivianos, quienes han visto una pérdida significativa en el poder adquisitivo de la moneda. Para Dunn, el presidente parece ser "el último en enterarse" de la profunda crisis que enfrenta el país.

Al ser consultado sobre su apoyo a candidatos presidenciales, Dunn dejó clara su posición, afirmando que no apoya a personas, sino a ideas, principios y convicciones. "Apoyamos las ideas de la libertad", concluyó.

