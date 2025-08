Presidente Arce en el Bicentenario: “Jamás vendimos la patria ni nos arrodillamos ante ningún imperio”

En su mensaje por el Bicentenario de la Independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce reivindicó la defensa de los recursos naturales, particularmente el litio, y aseguró que el país vive un proceso de cambio estructural, con la industrialización como eje central, pese a los constantes intentos de desestabilización.

“Estamos en medio de un cambio estructural, siendo la industrialización uno de los más claros. A pesar del ataque inmisericorde al pueblo, nunca dejamos de protegerlo: sostuvimos la subvención, mantuvimos los bonos y la atención en salud. Jamás vendimos la patria ni nos arrodillamos ante ningún imperio”, afirmó desde la histórica Casa de la Libertad, en Sucre.

El jefe de Estado subrayó que Bolivia posee la mayor reserva de litio del mundo y que su gobierno ha priorizado el desarrollo soberano de este recurso estratégico:

“Nadie podrá jamás acusarme de haber entregado la riqueza de la patria a quienes pretenden ser los varones del litio en el siglo XXI”, declaró enfáticamente.

Arce reiteró que el Bicentenario no es un punto de llegada, sino el inicio de una nueva era para Bolivia, e hizo un llamado a la unidad nacional frente a las amenazas externas e internas.

“Nada ni nadie está por encima de los recursos del pueblo. No permitiremos que nos arrebaten las conquistas sociales. No permitamos que las mezquindades nos dividan. Bolivia no tiene dueños ni patrones”, afirmó.

