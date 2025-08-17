Jaime Dunn: “El voto no es un cheque en blanco, el poder es del ciudadano”

El analista Jaime Dunn emitió su voto este domingo en la zona de Jupapina, en la ciudad de La Paz, desde donde envió un mensaje claro a los candidatos: el poder emana del ciudadano y el voto no debe ser interpretado como una carta abierta.

“Las nuevas autoridades deben tener en cuenta que el voto no es un cheque en blanco y que el poder es del ciudadano que va a votar. Ellos se deben a ese ciudadano que vota”, declaró Dunn a Red Uno.

El analista también destacó la importancia de fortalecer la democracia mediante el ejercicio del sufragio y la implementación de cambios reales desde las instituciones.

Respecto al rol del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló: “Hay muchos cuestionamientos que en algún momento tendremos que explicar, pero lo importante es que llegamos a esta fecha con un cronograma que se ha cumplido”.

Calificó la jornada como una fecha histórica y pidió vivirla con participación y responsabilidad: “Debemos tener una fiesta democrática donde los ciudadanos, en plena libertad, puedan emitir su voto con conciencia”.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play