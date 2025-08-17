TEMAS DE HOY:
Uno decide

Jaime Dunn: “El voto no es un cheque en blanco, el poder es del ciudadano”

El analista emitió su voto en Jupapina y llamó a fortalecer la democracia. Valoró el trabajo del TSE y pidió conciencia al momento de elegir.

Hans Franco

17/08/2025 12:43

Foto: Jaime Dunn
La Paz

El analista Jaime Dunn emitió su voto este domingo en la zona de Jupapina, en la ciudad de La Paz, desde donde envió un mensaje claro a los candidatos: el poder emana del ciudadano y el voto no debe ser interpretado como una carta abierta.

“Las nuevas autoridades deben tener en cuenta que el voto no es un cheque en blanco y que el poder es del ciudadano que va a votar. Ellos se deben a ese ciudadano que vota”, declaró Dunn a Red Uno.

El analista también destacó la importancia de fortalecer la democracia mediante el ejercicio del sufragio y la implementación de cambios reales desde las instituciones.

Respecto al rol del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló: “Hay muchos cuestionamientos que en algún momento tendremos que explicar, pero lo importante es que llegamos a esta fecha con un cronograma que se ha cumplido”.

Calificó la jornada como una fecha histórica y pidió vivirla con participación y responsabilidad: “Debemos tener una fiesta democrática donde los ciudadanos, en plena libertad, puedan emitir su voto con conciencia”.

