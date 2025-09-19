Jaime Dunn descarta candidatura en subnacionales, pero trabaja para conformar nueva organización política

El expostulante a la presidencia, Jaime Dunn, aclaró este viernes que no será candidato en las próximas elecciones subnacionales, aunque confirmó que trabaja activamente en la conformación de una nueva organización política junto a diversos actores sociales y plataformas ciudadanas.

En declaraciones a la red Uno, Dunn explicó que los plazos del cronograma electoral hacen inviable la creación de un partido propio en el corto plazo, pero adelantó que existen otras alternativas dentro de la normativa vigente que se están evaluando para permitir la participación en el proceso electoral.

“Nos lleva a querer participar de las elecciones subnacionales, no se puede hacer con partido propio porque el cronograma electoral ya está muy encima y es imposible cumplirlo con un partido nuevo. Pero sin embargo hay otras opciones de acuerdo a normativa y reglamento que están siendo consideradas por nosotros. Yo personalmente no sería candidato, pero sí estoy trabajando conjuntamente con nuevos cuadros, figuras, porque la política nacional necesita una bocanada de aire fresco”, afirmó.

El líder liberal detalló que actualmente impulsa la conformación de un movimiento nacional que agrupa a más de 80 plataformas y organizaciones ciudadanas, con miras a la constitución de un partido político en el futuro.

“Nosotros los liberales estamos en un movimiento a nivel nacional con la constitución de un partido nuevo (…) estamos con más de 80 agrupaciones y plataformas que nos apoyan, y ese es un trabajo al cual yo estoy dedicado”, precisó.

Dunn insistió en que su objetivo es renovar la política boliviana con la inclusión de nuevas figuras y propuestas que aporten soluciones a la crisis política y social que atraviesa el país.

