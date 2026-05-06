Vocero afirma que abrogación de Ley 1720 no corresponde al Ejecutivo

José Luis Gálvez, vocero presidencial, se refirió a las demandas de sectores que exigen la anulación de la Ley 1720 y aseguró que, en un sistema democrático, el poder que tiene la facultad de abrogar o modificar leyes es la Asamblea Legislativa, y no el gobierno central.

"Esa no es una iniciativa del Ejecutivo. Es una iniciativa del Legislativo", afirmó.

En este sentido, Gálvez, señaló que, aunque el Ejecutivo tiene la capacidad de promulgar leyes, no puede derogar las que ya están en vigor.

"No nos corresponde a nosotros atender una demanda de esa dimensión", añadió, reiterando que el presidente y los ministros no tienen la autoridad para abrogar leyes una vez que han sido aprobadas por el Legislativo.

Diálogo y Democracia

El vocero presidencial enfatizó que, aunque el gobierno está dispuesto al diálogo, las solicitudes de abrogación deben ser presentadas ante la Asamblea Legislativa, donde nace, se debate y se aprueba cualquier proyecto de ley. En este sentido, el Ejecutivo ha mostrado disposición de continuar el diálogo con los sectores movilizados, pero aclaró que las demandas deben seguir el proceso democrático establecido por la Constitución.

Instancias correspondientes

Gálvez también hizo un llamado a entender y respetar la diversidad de opiniones dentro de Bolivia, resaltando que las demandas deben ser planteadas a las instancias correspondientes para su tratamiento.

"Tenemos que aprender a vivir en democracia", concluyó, subrayando la importancia de que las decisiones se tomen a través del debate y consenso en las instituciones legales del país.

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