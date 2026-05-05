¡La decisión está tomada! Miguelito dejará el Santos

Miguel Terceros dejará el Santos a mitad de año, ya sea a préstamo o mediante una transferencia definitiva, según reportes desde Brasil. El medio Diario do Peixe informó que el club realizó una oferta que no convenció a los representantes del jugador, quien además no está siendo considerado en el primer plantel.

De acuerdo con el citado medio, la institución santista presentó una propuesta al extremo nacional, pero la respuesta se conocerá recién a mitad de año. Asimismo, se dio a conocer que los agentes del futbolista ya se reunieron con el club y advirtieron que la oferta no es la más adecuada para su desarrollo.

La intención sería alcanzar un acuerdo en torno a un proyecto deportivo o una renovación contractual con miras a una futura venta. En ese sentido, el parón mundialista será determinante para la decisión final.

Todo apunta a que el jugador boliviano dejará el club a mitad de temporada, ya sea en condición de préstamo o con una transferencia definitiva.

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