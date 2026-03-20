Santos libera a Miguelito y viajará a México para sumarse a la Verde

El mediocampista boliviano no jugará ante Cruzeiro y llegará con anticipación para el duelo frente a Surinam. 

Martin Suarez Vargas

20/03/2026 18:50

Miguelito Terceros en entrenamiento con el Santos. Foto: redes sociales.
El futbolista boliviano Miguel Terceros, conocido como “Miguelito”, fue liberado por el Santos y se incorporará a la selección boliviana para el próximo compromiso internacional.

El jugador no será tomado en cuenta para el partido del “Peixe” ante Cruzeiro por el Brasileirao, decisión que le permitirá sumarse con anticipación a la concentración de la Verde en Monterrey. Según reportes del Diario do Peixe, el mediocampista ofensivo estará disponible para el encuentro frente a Surinam, programado para el jueves 26 de marzo a las 18:00.

Miguelito tiene previsto viajar la noche de este viernes desde Brasil, con salida a las 23:45, para arribar a territorio mexicano al mediodía del sábado. De esta manera, contará con varios días de trabajo junto al plantel nacional antes del partido.

Su anticipada incorporación representa una buena noticia para el cuerpo técnico de la selección boliviana, que podrá contar con el futbolista con mayor tiempo de preparación de cara al compromiso internacional.

Tags
Más leídas
Más noticias
Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

