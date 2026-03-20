Santos libera a Miguelito y viajará a México para sumarse a la Verde

El mediocampista boliviano no jugará ante Cruzeiro y llegará con anticipación para el duelo frente a Surinam.
20/03/2026 18:50
El futbolista boliviano Miguel Terceros, conocido como “Miguelito”, fue liberado por el Santos y se incorporará a la selección boliviana para el próximo compromiso internacional.
Miguelito tiene previsto viajar la noche de este viernes desde Brasil, con salida a las 23:45, para arribar a territorio mexicano al mediodía del sábado. De esta manera, contará con varios días de trabajo junto al plantel nacional antes del partido.
Su anticipada incorporación representa una buena noticia para el cuerpo técnico de la selección boliviana, que podrá contar con el futbolista con mayor tiempo de preparación de cara al compromiso internacional.
