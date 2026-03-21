"Surinam es un reto": Miguelito ya está en Monterrey y se suma a la Verde

Miguel “Miguelito” Terceros ya se encuentra en Monterrey para integrarse a la concentración de la selección boliviana de fútbol, de cara al repechaje mundialista frente a Surinam. El atacante llegó alrededor de las 20:30 y tuvo un breve contacto con la prensa en el aeropuerto.

“Estoy muy feliz por llegar a Monterrey, estaba esperando mucho que me puedan liberar del Santos para poder venir a la selección”, expresó el jugador, quien además anticipó la importancia del compromiso que se avecina. “El partido contra Surinam va a ser un reto importante para nosotros y nos vamos a preparar de la mejor manera”, agregó.

Tras su arribo, el futbolista emprendió el traslado hacia el hotel de concentración de la Verde, un trayecto que tomará aproximadamente una hora y media. Una vez instalado, se sumará a los entrenamientos del equipo dirigido por Óscar Villegas.

De esta manera, la selección boliviana continúa completando su plantel en territorio mexicano, afinando detalles para un encuentro clave en sus aspiraciones mundialistas.

Mira la programación en Red Uno Play