La victoria ante Brasil y otros resultados clave que metieron a Bolivia en el repechaje

La selección boliviana logró clasificarse al repechaje mundialista tras finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, acumulando 20 puntos con un balance de seis victorias, dos empates y diez derrotas. Aunque no tuvo un rendimiento constante, supo aprovechar oportunidades decisivas que terminaron marcando su destino.

El partido más determinante llegó en la última fecha, cuando Bolivia derrotó 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros. Este resultado fue clave para asegurar el cupo, sumado a la caída de Venezuela ante Colombia, lo que permitió a la Verde escalar hasta la zona de repechaje.

A lo largo del torneo, el equipo boliviano también consiguió victorias importantes que lo mantuvieron con vida en la competencia. Entre ellas destacan el triunfo 4-0 frente a Venezuela, la victoria 2-1 como visitante ante Chile y el ajustado 1-0 contra Colombia, resultados que fortalecieron su posición en la tabla.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Bolivia sufrió derrotas abultadas ante selecciones como Argentina y Ecuador, lo que evidenció la irregularidad de su campaña y le impidió pelear por un cupo directo al Mundial.

Pese a ello, la Verde logró cumplir el objetivo mínimo de mantenerse en carrera. Con una combinación de resultados propios y ajenos, el equipo selló su pase al repechaje, donde ahora buscará dar el último paso hacia la clasificación a la Copa del Mundo.

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