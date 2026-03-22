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La victoria ante Brasil y otros resultados clave que metieron a Bolivia en el repechaje

La Verde aseguró su lugar en la repesca tras una campaña irregular, pero efectiva en momentos clave de las Eliminatorias. 

Martin Suarez Vargas

21/03/2026 21:06

Miguelito Ramiro Vaca y Robson Matheus, jugadores de la selección boliviana de fútbol. Foto: redes sociales.
Bolivia.

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La selección boliviana logró clasificarse al repechaje mundialista tras finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, acumulando 20 puntos con un balance de seis victorias, dos empates y diez derrotas. Aunque no tuvo un rendimiento constante, supo aprovechar oportunidades decisivas que terminaron marcando su destino.

El partido más determinante llegó en la última fecha, cuando Bolivia derrotó 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros. Este resultado fue clave para asegurar el cupo, sumado a la caída de Venezuela ante Colombia, lo que permitió a la Verde escalar hasta la zona de repechaje.

A lo largo del torneo, el equipo boliviano también consiguió victorias importantes que lo mantuvieron con vida en la competencia. Entre ellas destacan el triunfo 4-0 frente a Venezuela, la victoria 2-1 como visitante ante Chile y el ajustado 1-0 contra Colombia, resultados que fortalecieron su posición en la tabla.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Bolivia sufrió derrotas abultadas ante selecciones como Argentina y Ecuador, lo que evidenció la irregularidad de su campaña y le impidió pelear por un cupo directo al Mundial.

Pese a ello, la Verde logró cumplir el objetivo mínimo de mantenerse en carrera. Con una combinación de resultados propios y ajenos, el equipo selló su pase al repechaje, donde ahora buscará dar el último paso hacia la clasificación a la Copa del Mundo.

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