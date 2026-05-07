Dólar referencial llega a Bs 10, pero librecambistas reportan leve baja en compra y venta

El dólar referencial en Bolivia se mantuvo por encima de los Bs 10 durante esta semana. Para este jueves 7 de mayo de 2026, el valor de referencia alcanza los Bs 10,20, de acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia.

Sin embargo, en el mercado paralelo los librecambistas señalaron que tanto la compra como la venta de la divisa estadounidense registraron una leve baja y actualmente muestran un comportamiento más estable.

“Está un poco media pareja, hay una diferencia mínima, no es mucho. Hay días que en la mañana sube y al mediodía vuelve a bajar; en la tarde otra vez sube, pero la diferencia es de un punto nomás”, explicó un librecambista.

Según indicó, actualmente compran el dólar a Bs 9,90 y lo venden a Bs 10, cotización que se ha mantenido durante los últimos días.

Además, aseguró que el mercado ya no presenta las fuertes subidas que se registraban meses atrás.

“Hasta se está manteniendo ahí ahorita, no es como antes que se disparaba y la gente se lo ofrecía. Ya va a ser casi un mes más o menos que está así”, manifestó.

Asimismo, explicó que pese a ofrecer la divisa a Bs 10, muchos clientes buscan negociar el precio.

“Nosotros vendemos a Bs 10, pero la gente siempre rebaja, como todo negocio”, agregó.

Los librecambistas coinciden en que el mercado cambiario muestra actualmente menores fluctuaciones, aunque la cotización continúa por encima de los valores oficiales establecidos anteriormente.

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